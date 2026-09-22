Подробиці повідомив у телеефірі речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Яка ситуація з російською присутністю у Чорному морі?

За словами Плетенчука, для захисту від українських морських систем російські військові змушені залучати всі наявні ресурси, зокрема бонові загородження, спостережні пости та авіацію.

Він також зазначив, що противник уже втратив приблизно 30 відсотків складу свого Чорноморського флоту.

За останній період вдвічі скоротилися спроможності щодо застосування "Калібрів", тобто фактично крилатих ракет. Станом на зараз можемо констатувати, що в росіян в строю в акваторії залишаються два надводні кораблі, які є носіями крилатих ракет, і два підводні човни,

– розповів речник ВМС ЗСУ.

Військовий підкреслив, що запусків крилатих ракет із підводних човнів останнім часом не зафіксовано.

Зміна загрози у Чорному морі та знищення інфраструктури

За словами Дмитра Плетенчука, загроза для цивільного судноплавства сформувалася ще у липні, однак кораблі та авіація Чорноморського флоту Росії більше не відіграють у цьому ключової ролі. Основним засобом атак ворога залишаються саме безпілотники.

Систематичні удари по російській військовій інфраструктурі в окупованому Криму дають змогу суттєво зменшити спроможності окупантів у повітряному просторі над акваторією.

"Вони там присутні, присутні постійно. І, звісно, це складає для нас небезпеку – і для цивільної навігації, і для нашої діяльності в морі. Тому зменшення їхніх спроможностей є дуже важливим для нас усіх. Особливість російської авіації у тому, що вони вимушені утримувати її в операційній зоні. Це надає можливість застосовувати її в більшому об'ємі, а нам – до неї дотягнутися", – наголосив Дмитро Плетенчук.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше відбувся перший в історії бій морських безпілотників. Тоді український апарат Sargan 3000 за допомогою автоматичної турелі калібру 12,7 міліметра вдало уразив ворожий безекіпажний катер у Чорному морі.