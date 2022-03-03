Ни один областной центр Украины не сдается без боя, – Шмыгаль

Украинские военные продолжают отражать атаки врагов и пытаются не допустить оккупации нашей территории. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ни один центр не сдается без боя.

Шмыгаль заявил во время брифинга, что российский блицкриг не удался.

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По его словам, в городах и селах люди блокируют технику, нападают на колонны оккупантов и захватывают русских солдат.

Ни один областной центр не сдается без боя. Никто не встречает оккупантов хлебом и солью. Украина переходит к тотальному сопротивлению,

– добавил Шмыгаль.

Премьер-министр заверил, что весь мир на нашей стороне. Тысячи добровольцев со всего мира едут воевать за Украину, мы уже получили тонны оружия от наших партнеров, а Генассамблея ООН признала, что Россия совершила агрессию против Украины.

Обращение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля:

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