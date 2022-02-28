Ни одна из целей орковского плана не была достигнута, – Данилов

Российские оккупанты на 5-й день вторжения в Украину не достигли своих целей. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о неудаче российского агрессора.

Киев – главная цель путинского вторжения

Данилов отметил, что Россия построила план на началах "нацистских предшественников". Россияне пытались осуществить молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории Украины.

К теме Враг прекратил движение на западном направлении Киева, наша артиллерия наносит ночные удары, – Арестович

По словам секретаря СНБО, план российского вторжения состоял в том, чтобы уничтожить объекты критической инфраструктуры Украины и заблокировать крупные города – Одессу, Днепр, Николаев, Херсон, Мелитополь, Харьков, Сумы и Чернигов.

Враг хотел с применением ДРГ создать панику и хаос в Украине. Также в планах России было уничтожение руководящего состава страны.

Данилов сообщил, что главной целью путинского вторжения был захват Киева и создание там марионеточного правительства, которое было бы подконтрольно России.

Но никакой цели оккупанты не достигли, поскольку Украина дала отпор на всех направлениях.

На сегодня ни одна из целей орковского плана не была достигнута. Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются,

– заявил секретарь СНБО.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.