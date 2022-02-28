Київ –головна ціль путінського вторгнення Данілов зауважив, що Росія побудувала план на засадах "нацистських попередників". Росіяни намагалися здійснитиблискавичний прохід бронетанкових механізованих колон вглиб території України. До темиВорог припинив рух на західному напрямку Києва, наша артилерія наносить нічні удари, – Арестович За словами секретаря РНБО, план російського вторгнення полягав у тому, щоб знищитиоб'єктикритичної інфраструктури України та заблокувативеликіміста –Одесу, Дніпро, Миколаїв, Херсон, Мелітополь, Харків, Суми та Чернігів. Ворог хотів із застосуванням ДРГстворитипанікуйхаос в Україні. Також у планах Росії було знищення керівного складу країни. Данілов повідомив, що головноюціллюпутінського вторгнення було захоплення Києва тастворення там маріонеточного уряду, який був би підконтрольнийРосії. Та жодної цілі окупанти не досягли, оскільки Україна дала відсіч на всіх напрямках. На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто. Дана відсіч по всіх напрямках. Але важкі бої тривають, – заявив секретар РНБО. Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися про найважливіші новини.