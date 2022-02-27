Про це повідомив радник глави президента Олексій Арестович під час нічного брифінгу.

До теми Лише по Києву ворог випустив 3 ракети, а також гатив по Житомиру та Запоріжжю, – Арестович

За його словами, російські окупанти раніше перебували у західному напрямку Києва. Тепер ворог повністю припинив рух на цьому напрямку

Деякі російські підрозділи відходять… Наша артилерія наносить нічні удари,

– повідомив Арестович.

Він додав, що на Чернігівському та Сумському напрямках зараз тихо.

"На Харківсьоум напрямку спроби денного входу всередину Харкову закінчилася трагічно для ворога", – сказав радник глави ОП.

Додамо, що на Київщині тривають бої з російськими окупантами. Зокрема у Ірпені відбувся танковий бій, там тривав бій піхоти. Деталі – читайте тут.

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