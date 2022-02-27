Радник голови Офісу Президента Арестович заявив, що одну з них вдалося збити, повідомляє 24 канал. Ще одна – невідомо де. Третя, на жаль, потрапила у Софіївську Борщагівку.

Зауважте Бердянськ захопили окупанти, там не було наших військ, – Арестович

Відбувся повітряний наліт, ракетні удари були здійснені знову по території України. По Києву 3 ракети. Були повітряні удари по Житомиру. По Запоріжжю зараз кажуть,

– розповів Арестович.

Він також зауважив: повітряна тривога лунає у багатьох містах. Водночас це не завжди означає, що літаки або ракети прямують безпосередньо у конкретне місто. Тривогу оголошують за фактом їх зльоту. Незрозуміло, куди летять ракети, тому громадянам варто заховатися.



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