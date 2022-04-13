Ни одного "денацификатора" в области: ВСУ полностью контролируют подступы к Днепропетровщине
13 апреля 2022 , 08:56Читати новину українською
Источник:телеграм Николая Лукашука
Украинские военные полностью контролируют подступы к Днепропетровской области. Во всех общинах региона спокойно.
Сигналы тревоги были, но чрезвычайных ситуаций не произошло. Об этом сообщил глава Днепровского областного совета Николай Лукашук.
Важно ВСУ освободили 15 населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Днепропетровской области
Ни одного "денацификатора" на территории региона нет, равно как нет и техники оккупантов. Ни одного прилета вражеской ракеты,
– сказал чиновник.
Поэтому Лукашук констатировал, что утро доброе и мирное. Надеется, что такие сообщения он будет получать каждое утро до нашей победы.
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