Ни одного "денацификатора" в области: ВСУ полностью контролируют подступы к Днепропетровщине

Украинские военные полностью контролируют подступы к Днепропетровской области. Во всех общинах региона спокойно.

Сигналы тревоги были, но чрезвычайных ситуаций не произошло. Об этом сообщил глава Днепровского областного совета Николай Лукашук.

Важно ВСУ освободили 15 населенных пунктов и отодвинули линию фронта от Днепропетровской области

Ни одного "денацификатора" на территории региона нет, равно как нет и техники оккупантов. Ни одного прилета вражеской ракеты,

– сказал чиновник.

Поэтому Лукашук констатировал, что утро доброе и мирное. Надеется, что такие сообщения он будет получать каждое утро до нашей победы.

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