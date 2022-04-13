Сигнали тривоги були, але надзвичайних ситуацій не сталося. Про це повідомив глава Дніпровської обласної ради Микола Лукашук.

Важливо ЗСУ звільнили 15 населених пунктів і відсунули лінію фронту від Дніпропетровської області

Жодного "денацифікатора" на території регіону немає, так само як немає і техніки окупантів. Жодного прильоту ворожої ракети,

– сказав чиновник.

Тому Лукашук констатував, що ранок добий та мирний. Сподівається, що такі повідомлення він отримуватиме щоранку до нашої перемоги.

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