Ни одного факта измены в Купянске: полицейские принимают участие в освобождении города
Источник:Полиция Харьковщины
В Купянск вошли российские военные. На странице горсовета в фейсбуке появилась информация о якобы переговорах мэра и сопровождении россиян полицией. Харьковские полицейские решительно опровергли этот фейк.
Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают в круглосуточном режиме.
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Ни одного факта измены не было, – полиция
Не зафиксировано ни одного факта измены присяге сотрудниками полиции. Наши полицейские участвуют в освобождении города от российских захватчиков,
– отметили правоохранители.
Харьковские полицейские еще раз призвали россиян складывать оружие и сдаться. Ведь только в этом случае они могут гарантировать захватчикам жизнь.
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