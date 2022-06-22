Безнаказанность России может стать примером для других, – Зеленский к канадским студентам

Президент Владимир Зеленский выступил 22 июня перед студентами Канады. Он подчеркнул, что нельзя уставать от войны в Украине, ведь важно вместе противодействовать российскому агрессору.

Президент отметил, что общение со студентами иностранных вузов уже стало хорошей традицией. Сегодня тоже было много глубоких вопросов.

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Говорили об Украине, нашей нынешней жизни и будущем после этой войны. Зеленский подчеркнул, что он отвечал, как обычно, максимально искренне. Такую же искреннюю поддержку ощутил и от студентов.

Украину и Канаду разделяет океан и 7 тысяч километров, но между нами существует полное понимание. Сегодняшняя встреча стала очередным подтверждением этого,

– подчеркнул политик.

Нельзя допустить усталости от войны

Зеленский подчеркнул, если Россия будет безнаказанно захватывать украинские территории и убивать украинцев, это станет примером для других государств в любом уголке планеты. Поэтому весь мир может включиться в противодействие агрессору. Президент отметил, что ни в коем случае нельзя уставать от войны в Украине.

"Вероятно, в мире еще есть такие лидеры. И если это удастся, это может сработать и в другом конце мира, на любом континенте. Этого нельзя никому позволять", – предупредил политик.

Именно поэтому важны превентивные шаги. По словам Зеленского, Украина борется за те же ценности, которые есть в Канаде и любой стране, которая хочет жить в демократическом мире. Мы боремся за право выбора, а это самый главный смысл демократии.

Поддержки во время войны не бывает слишком много

Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо оружие, финансовая, гуманитарная поддержка и постоянное санкционное давление на агрессора. Этого никогда не будет слишком много, пока продолжается война.

Следовательно, президент призвал студентов из разных стран мира, которые учатся в Канаде, апеллировали к руководству своих государств относительно важности поддержки Украины. Это можно делать в соцсетях и на митингах.

"Не утомляйтесь, пожалуйста, из-за войны. Не утомляйтесь от войны в Украине", – подытожил Зеленский.

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