Президент відзначив, що спілкування зі студентами іноземних вишів уже стало доброю традицією. Сьогодні теж було багато глибоких запитань.

Читайте також Зброя, фінансова підтримка та майбутня відбудова, – Зеленський виступив на Global Policy Forum

Говорили про Україну, наше теперішнє життя і майбутнє після цієї війни. Зеленський наголосив, що він відповідав, як завжди, максимально щиро. Таку ж щиру підтримку відчув і від студентів.

Україну та Канаду розділяє океан і 7 тисяч кілометрів, але між нами існує повне порозуміння. Сьогоднішня зустріч стала черговим підтвердженням цього,

– наголосив політик.

Не можна допустити втоми від війни

Зеленський наголосив, якщо Росія безкарно захоплюватиме українські території та вбиватиме українців, це стане прикладом для інших держав у будь-якому куточку планети. Тому весь світ маж включитись у протидію агресору. Президент зазначив, що в жодному разі не можна втомлюватися від війни в Україні.

"Ймовірно, у світі ще є такі лідери. І якщо це тут спрацює, це може спрацювати і в іншому кінці світу, на будь-якому континенті. Цього не можна нікому дозволяти", – попередив політик.

Саме тому важливі превентивні кроки. За словами Зеленського, Україна бореться за ті ж цінності, які є в Канаді і в будь-якій країні, яка хоче жити в демократичному світі. Ми боремось за право вибору, а це є найголовніший зміст демократії.

Підтримки під час війни не буває забагато

Зеленський наголосив, що Україні потрібна зброя, фінансова, гуманітарна підтримка та постійний санкційний тиск на агресора. Цього ніколи не буде забагато, допоки триває війна.

Відтак президент закликав студентів із різних країн світу, які навчаються в Канаді, апелювали до керівництва своїх держав щодо важливості підтримки України. Це можна робити у соцмережах та на мітингах.

"Не втомлюйтеся, будь ласка, через війну. Не втомлюйтеся від війни в Україні", – підсумував Зеленський.

Дивіться більше – Зеленський поспілкувався зі студентами вишів Канади: відео