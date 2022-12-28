Настоящий Wanderland: Ниагарский водопад замерз из-за аномальных морозов в США

Ниагарский водопад превратился в настоящую страну чудес из-за сильных морозов, охвативших Соединенные Штаты.

На фото видны замерзший туман и слои льда, укрывшие культовое туристическое место на границе тату Нью-Йорк и Онтарио, Канада. Ледяное зрелище образовалось, когда зимняя погода охватила северо-восток и спровоцировала смертоносную метель Буффало.

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Ниагарский водопад превратился в страну чудес: видео

По данным синоптиков, лед на Ниагаре продержится еще несколько дней, а затем придет потепление.

Несмотря на то, что части водопада были замерзшими, они ни в этот раз, ни никогда раньше не замерзали полностью из-за огромного объема воды и постоянного водоворота.

Ниагарский водопад захватила зимняя сказка / Фото Getty Images

По данным Государственного парка Ниагарского водопада в Нью-Йорке, каждую секунду над Ниагарским водопадом протекает 3160 тонн воды. Он падает со скоростью 32 фута в секунду.

Над водопадом появилась радуга

В результате замерзания воды над водопадом образовалось редкое явление – над ним появилась радуга.

Справка. Ниагарский водопад является одним из самых популярных туристических мест в мире, который ежегодно посещают около 30 миллионов человек. Первым человеком, пересекшим водопад по натянутому канату стал французский акробат Чарльз Блондин в 1859 году. В 1901 году первой спустилась по водопаду в самодельной бочке 63-летняя учительница.