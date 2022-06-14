Ничего еще не решено: угроза существованию Украины никуда не делась

Проблема в том, что завтра вы можете открыть фейсбук и о каждом из френдов прочесть – "погиб". И я не знаю, почему до сих пор не все это осознают. Я не знаю, почему вызывает какую-то измену или удивление то, что россияне перешли к попыткам снова наступать на Харьков. Кто вам сказал, что уже все кончилось?

Россия не отступит

Будут ли попытки оцепить Харьков? Да, будут. Будут ли попытки снова попереть на Киев? Да, будут. Будут ли попытки захватить Одессу и отрезать Украину от моря навсегда? Да, будут.

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Будут ли попытки атаковать Запорожье и Николаев? Будут ли продолжать наступления в Донецкой и Луганской области? Да. Продавливать Изюмское направление, чтобы, охватив Харьков, пойти на Днепр? Да. Да! Все это верно!

Мы сражаемся с государством с практически безграничным ресурсом в людях. С государством, имеющим преимущества в десятки раз в стволах, танках, самолетах. Не говоря уже о ракетах или снарядах российских орудий.

Кто вам сказал...

Кто вам сказал, что что-то уже остановилось или даже кончилось? Псевдоэксперты, заговорившие о том, что кто-то воюет неэффективно? Или те дяди и тетя, которые стали меряться политическими членами? Или кто? Кто-то из военных сказал: "все, баста, возвращайтесь домой, войну мы выиграли?"

С чего это вы взяли? Мэры огородов на востоке говорят, что можно возвращаться? Правда? А они владеют ситуацией? Интересует ли их вопрос дальше знака выезда из города?

Терехов говорил, что город восстанавливается и надо возвращаться? Кому нужно? Вам? Чтоб что? Чтобы увидеть, что ничего не работает? Ни одна мостообразующая отрасль не работает. Промышленность не работает. Торговля не работает. Область образования не работает. Кофе, парикмахерские, ногти, брови и все, что вокруг студентов и преподавателей тоже не работает.

Когда заработает? Никто не знает. Потому что война. Терехову нужно, чтобы люди возвращались. Потому что у города нет денег. У государства нет денег. Мы живем на деньги, которые нам дает зарубежное сообщество. И для этого городским властям нужно показать, что уже много людей, дайте много денег на восстановление. Но война она рядом. Она совсем рядом.

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Городские власти окрашивают фонарные столбы на проспектах, чтобы занять рабочих и освоить деньги.

Но кто может дать вам гарантии безопасности? ВСУ? А что ВСУ уже говорило, что мы переломили хребет врагу? Наслушались ли вы на телемарафоне пиз*унов, у которых война должна была закончиться месяц назад, а ракеты два месяца назад?

Что делать?

Я не знаю. Жить в состоянии войны. Ибо мы живем в состоянии войны. Ни у кого из нас нет такого опыта. И ни у кого не было. Никто в мире не имеет такого опыта. Ибо никто в мире так не воевал со времен 2 мировой. А это была совсем другая война. А это нужно понимать. Да, как было, уже не будет. Никогда. И война, она рядом. Теперь. И никто не скажет, как и что нужно делать и как жить. Ибо никто не знает.

Просто помните, что мы сдерживаем врага, у которого есть больший ресурс. Мы его все еще сдерживаем. У нас до сих пор не хватает вооружений и боеприпасов. Я вам больше скажу – у всех союзников мы так себе неплохо подчистили запасы. И все сейчас делают заказ, потому что мы выбрали их запасы. И линия фронта все еще идет на нас. С колебаниями и отливами. С паузами и перегруппировкой врага.

Но все еще ничего не ясно. Все еще мы идем по краю. Мы все еще готовимся к уличным боям в городах миллионниках. И каждый день может не быть на следующий день для каждого из нас. Ничего еще не решено. Ничего еще не ясно. И по-прежнему существует угроза существованию государства.

И почему все так легко забывают об этом, меня просто удивляет. Вот честно. Нет сегодня прошлого. Нет сегодня будущего. Тем более, никакого политического будущего. Есть только сегодня. Где нужно просто пахать на фронт и победу. Кто только как может. Есть только ВСУ сегодня, от которых зависит завтра. Ну, это просто. Страшно. Но просто.

Сколько и какого оружия нужно для победы Украины – смотрите видео: