Ничего не ел 2 дня: в Тернопольской области спасли ребенка, за которым не ухаживал отец

На Тернопольщине 11-летний мальчик, проживающий с отцом, 2 дня ничего не ел. Его отец в это время выпивал алкоголь. Правоохранители и представители социальной службы временно забрали ребенка.

Ужасные условия, в которых проживает ребенок, увидели служащие во время очередного рейда. Они наведывались в семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Ужасная антисанитария

Отец с сыном проживает на улице 15 Апреля. В доме увидели антисанитарные условия. В частности, грязную посуду, одежду и пол. Ко всей "картине" рядом еще и был отец с признаками алкогольного опьянения. Несмотря на это, мужчина начал уверять их, что у них надлежащие условия и достаток.



В доме увидели антисанитарию / Фото патрульной полиции

Мальчик не ел несколько дней

Мальчику 11 лет, у него есть недостатки слуха, из-за чего он плохо говорит. Несмотря на это, ребенок рассказал полицейским о том, что не ел 2 дня, а утром лишь выпил остатки сладкой воды.

Также мальчик сказал, что ситуация, которую увидели служащие – не редкая. В квартире часто организуют застолье с чужими людьми. Они шумят, выпивают алкоголь и курят.

• Ребенок обрадовался, что его забирают

Работники социальных служб оформили необходимые документы и изъяли ребенка из семьи. Стоит заметить, что мальчик этому обрадовался. Он быстро собрал вещи и сейчас находится в Тернопольском центре социальной реабилитации детей.

Вблизи Говерлы 14 августа потерялся 6-летний Алеша Стефанцев. Уже через сутки его удалось найти. Мальчик рассказал, что ничего не ел, зверей отпугивал палкой , а спал прямо на земле.

Текст публикации патрульной полиции Тернопольской области:

"Патрульные, совместно с представителями социальной службы и службы по делам детей, временно изъяли у отца сына, который проживал в ненадлежащих условиях.

Сегодня, 16 августа, инспекторы отдела связей с общественностью в составе мобильной бригады совершили очередной рейд в семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Посетив одну из таких семей, что на улице 15 Апреля, они увидели ужасные антисанитарные условия, в которых проживал малолетний ребенок.

Грязная посуда, одежда и пол, голодный мальчик, а рядом – отец с признаками алкогольного опьянения, который доказывал полицейским, что сын живет в надлежащих условиях и в достатке.

В 11-летнего мальчика есть недостатки слуха: он плохо слышит и говорит. Но даже несмотря на это, он рассказал полицейским о том, что в квартире часто происходят застолья, приходят чужие люди, которые шумят, употребляют алкоголь и курят. Выясняя всю нужную информацию, ребенок сообщил, что не ел уже 2 дня, а сегодня утром выпил "остатки сладкой воды".

Учитывая выясненные обстоятельства, полицейские не могли дальше оставить ребенка по адресу проживания. Они, вместе с работниками социальных служб, оформили все необходимые документы для немедленного изъятия ребенка из семьи. Ребенок обрадовался такому решению, быстро собрал вещи и вместе с патрульными уехал в Тернопольский центра социальной реабилитации детей".