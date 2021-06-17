Ничего не слышал, – Марченко ответил на слухи об увольнении Авакова

В СМИ распространяется информация о том, что министра внутренних дел Арсена Авакова могут отправить в отставку. Его коллега Сергей Марченко заверил, что ему ничего об этом не известно.

Он считает, что Министерство внутренних дел является весьма эффективным. И подчеркнул – для того, чтобы дать объективную оценку министру, надо, как минимум, иметь соответствующий опыт, образование и разбираться в этих вопросах.

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О вероятной отставке Авакова

Одно из изданий, ссылаясь на собственные источники в Кабмине и Офисе Президента, сообщило, что якобы обсуждают отставку Арсена Авакова. Министр финансов ответил, что не хочет комментировать этот вопрос.

Ничего не слышал. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это мой коллега. Мы работаем в Кабмине. Я не комментирую ни назначения, ни увольнения своих коллег,

– подчеркнул он.

Эффективность министерства

В то же время Марченко отметил, что может оценить эффективность Министерства внутренних дел и структурных подразделений в вопросе использования денег из бюджета и обеспечения подразделений соответствующими средствами.

"Насчет этого скажу, что это довольно эффективное министерство", – подчеркнул он.

То есть, Марченко считает, что средства используют на цели и мы видим результат, как используют эти цели. "Откровенно скажу, что опыт министра, команды дает возможность видеть результат использования этих денег", – подытожил он.

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