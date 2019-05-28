Ничего не изменилось за 5 лет, – военный об обстрелах на Луганщине

На передовой за последние сутки ранили военного. Особенно активизировался враг на Луганщине. Позиции, где еще буквально неделю назад было относительно тихо, теперь обстреливают из артиллерии и танков, а это запрещенное минскими договоренностями оружие.

Доброволец "Курт" рассказал 24 каналу о страшном дне своей фронтовой жизни – 29 июня 2016 года, когда погиб известный оперный певец Василий Слипак, с позывным "Миф".

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Доброволец "Курт"

29 июня 2016 года погиб "Миф", я был в том бою, он меня прикрывал. И меня через 7 минут также ранило 12,7 калибром – прострелило обе ноги,

– рассказал военнослужащий ВСУ "Курт".

Также он отметил, что количество обстрелов не изменилась и показал нашей съемочной группе свежие воронки от минометных снарядов 120-го калибра.

Обстрелы на Луганщине

Артиллерия обильно накрыла землю неподалеку позиций. За что и сам "Курт" получил контузию.

По этим позициям враг работает практически со всего. На то, что рядом живут гражданские, в том числе дети не обращают внимания.

Пророссийские боевики стреляют и по мирным жителям

Сейчас напряженная ситуация – бывает прилетают снаряды крупных калибров. Например, 80-е, 120-е, БМП, кумулятивные снаряды. Где-то полтора месяца было тихо, как будто не стреляли, а перед этим была напряженная ситуация – работали снайпера, пулеметчики и артиллерия,

– рассказал военнослужащий ВСУ Денис.

С началом войны на позициях Луганщины практически никогда не было тихо. Расстояния между позициями Объединенных сил и формированиями пророссийских наемников небольшие.

27 мая Владимир Зеленский впервые как президент Украины приехал на Луганщину. Там глава государства осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.