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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Ничего не изменилось за 5 лет, – военный об обстрелах на Луганщине

      24 Читати новину українською

      На передовой за последние сутки ранили военного. Особенно активизировался враг на Луганщине. Позиции, где еще буквально неделю назад было относительно тихо, теперь обстреливают из артиллерии и танков, а это запрещенное минскими договоренностями оружие.

      Доброволец "Курт" рассказал 24 каналу о страшном дне своей фронтовой жизни – 29 июня 2016 года, когда погиб известный оперный певец Василий Слипак, с позывным "Миф".

      Читайте также: Стреляют по нам, но прилетает и мирным жителям, – армеец об обстрелах боевиков

      війна на донбасі

      Доброволец "Курт"

      29 июня 2016 года погиб "Миф", я был в том бою, он меня прикрывал. И меня через 7 минут также ранило 12,7 калибром – прострелило обе ноги,
      – рассказал военнослужащий ВСУ "Курт".

      Также он отметил, что количество обстрелов не изменилась и показал нашей съемочной группе свежие воронки от минометных снарядов 120-го калибра.

      війна на донбасі

      Обстрелы на Луганщине

      Артиллерия обильно накрыла землю неподалеку позиций. За что и сам "Курт" получил контузию.

      По этим позициям враг работает практически со всего. На то, что рядом живут гражданские, в том числе дети не обращают внимания.

      війна на донбасі

      Пророссийские боевики стреляют и по мирным жителям

      Сейчас напряженная ситуация – бывает прилетают снаряды крупных калибров. Например, 80-е, 120-е, БМП, кумулятивные снаряды. Где-то полтора месяца было тихо, как будто не стреляли, а перед этим была напряженная ситуация – работали снайпера, пулеметчики и артиллерия,
      – рассказал военнослужащий ВСУ Денис.

      С началом войны на позициях Луганщины практически никогда не было тихо. Расстояния между позициями Объединенных сил и формированиями пророссийских наемников небольшие.

      27 мая Владимир Зеленский впервые как президент Украины приехал на Луганщину. Там глава государства осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

      blog_ava
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      28 мая
      669
      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Оружие Новости Луганска Война на Донбассе
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