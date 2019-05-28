Нічого не змінилося за 5 років, – військовий про обстріли на Луганщині

На передовій за останню добу поранили військового. Особливо активізувався ворог на Луганщині. Позиції, де ще буквально тиждень тому було відносно тихо, тепер обстрілюють з артилерії та танків, а це заборонена мінськими домовленостями зброя.

Доброволець "Курт" розповів 24 Каналу про страшний день свого фронтового життя – 29 червня 2016 року, коли загинув відомий оперний співак Василь Сліпак, який мав позивний "Міф".

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Доброволець "Курт"

29 червня 2016 року загинув "Міф", я був у тому бою, він мене прикривав. І мене через 7 хвилин також поранило 12,7 калібром – прострелило обидві ноги,

– розповів військовослужбовець ЗСУ "Курт".

Також він відзначив, що кількість обстрілів не змінилася і показав нашій знімальній групі свіжі вирви від мінометних снарядів 120-го калібру.



Обстріли на Луганщині

Артилерія рясно вкрила землю неподалік позицій. Через що і сам "Курт" отримав контузію.

По цих позиціях ворог працює практично з усього. На те, що поруч живуть цивільні, в тому числі діти не зважають.



Проросійські бойовики стріляють і по мирних мешканцях

Зараз напружена ситуація – буває прилітають снаряди великих калібрів. Наприклад, 80-ті, 120-ті, БМП, кумулятивні снаряди. Десь півтора місяця було тихо, ніби не стріляли, а перед цим була напружена ситуація – працювали снайпера, кулеметники й артилерія,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Денис.

З початком війни на позиціях Луганщини практично ніколи не було тихо. Відстані між позиціями Об'єднаних сил та формуваннями проросійських найманців невеликі.

27 травня Володимир Зеленський вперше як президент України приїхав на Луганщину. Там глава держави оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.