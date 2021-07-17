В Нидерландах наводнение снесло дамбу: вода разрушила целые населенные пункты – фото

Большое количество осадков, выпавшее в Нидерландах, вызвало сильное наводнение. 16 июля оно прорвало дамбу и вызвало много разрушений.

Инцидент произошел возле городка Меерсен. Вода из дамбы разрушила инфраструктуру всего региона.

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По данным спасателей, паводковые воды могут затопить окружающие села:

Бунде,

Вулвамес,

Броммелен,

Геулле.

Людей призывали эвакуироваться в безопасные места, но перед этим отключить свет и газ. Ожидается, что от наводнения могут пострадать около 3000 человек. Премьер-министр Марк Рютте уже объявил наводнение в провинции Лимбург национальным бедствием. Сотни пожарных и солдат привлекли к укреплению дамб и эвакуации жителей.

Уровень воды в Маасе и Рури накануне достиг рекордных уровней, превзойдя те, которые привели к большим наводнениям в 1993 и 1995 годах.

Несмотря на огромные убытки от стихии, ситуация может ухудшиться, ведь пик этого наводнения ожидается вечером 16 июля. Возможно, будет эвакуирована больница в городе Венло.

Последствия наводнения в Нидерландах / Фото Getty Images