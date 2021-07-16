Інцидент стався біля містечка Меєрсен. Вода з дамби зруйнувала інфраструктуру всього регіону.

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За даними рятувальників, паводкові води можуть затопити навколишні села:

Бунде,

Вулвамес,

Броммелен,

Геулле.

Людей закликали евакуюватися до безпечних місць, але перед цим відключити світло і газ. Очікується, що від повені можуть постраждати приблизно 3 000 осіб. Прем'єр-міністр Марк Рютте вже оголосив повінь в провінції Лімбург національним лихом. Сотні пожежників і солдатів залучили до зміцнення дамб та евакуації жителів.

Зверніть увагу! Рівень води в Маасі і Рурі напередодні досяг рекордних рівнів, перевершивши ті, які призвели до великих повеней в 1993 і 1995 роках.

Попри величезні збитки від стихії, ситуація може погіршитися, адже пік цієї повені очікується ввечері 16 липня. Можливо, буде евакуйовано лікарню в місті Венло.

Наслідки повені у Нідерландах / Фото Getty Images