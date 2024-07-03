В Нидерландах начало работу новое правительство: кто стал премьером вместо Рютте

В Нидерландах 2 июля официально начало работу новое коалиционное правительство. Оно заработало через 7 месяцев после парламентских выборов в стране.

Новое правительство возглавил бывший глава разведки Дик Схоф. Он занял должность Марка Рютте, который до этого был главой правительства в течение 14 лет.

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В Нидерландах приняло присягу новое правительство

Шестнадцать министров правительства, включая премьер-министра и вице-премьер-министрами, утром 2 июля официально приняли присягу во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге. Церемония состоялась в присутствии короля Виллема-Александра.

Перед церемонией король и Дик Схоф подписали официальные указы о назначении его новым премьер-министром. Интересно то, что новый глава правительства не принадлежит ни к одной из партий и выбран на роль премьера как компромиссная фигура.

До этого в середине июня, после шести месяцев коалиционных переговоров, "Партия свободы" Вилдерса, правоцентристская либеральная VVD, центристский "Новый социальный договор" и популистская фермерская партия BBB достигли соглашения о распределении ключевых должностей в новом кабинете министров Нидерландов.



В Нидерландах начало работу новое правительство / Фото ANP

Должность министра обороны получила либеральная партия VVD, которую представляет уже бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Министерство возглавил Рубен Брекельманс.

Левоцентристская партия "Новый социальный договор" получила четыре министерские должности, включая должность министра иностранных дел. Это министерство возглавит Каспар Вельдкамп, бывший посол в Израиле и Греции.

Интересно то, что глава ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс не смог получить места в правительстве, несмотря на то, что его партия заняла первое место на парламентских выборах. Это было также условием коалиционного соглашения.

Ранее в НАТО официально избрали Марка Рютте новым генеральным секретарем Альянса, который является сторонником Украины. Официально на свою должность Рютте вступит в октябре 2024 года, а до этого возьмет трехмесячный отдых после руководства нидерландского правительства.