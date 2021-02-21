В Нидерландах самолет, как и в США, распадался во время полета: есть пострадавшие – фото
В Голландии 20 февраля от грузового самолета Boeing 747-400F во время полета отвалились части двигателя. В результате инцидента пострадали два человека.
Источник:https://nltimes.nl/
Борт следовал из нидерландского аэропорта Маастрихта в Нью-Йорк. Самолет удалось успешно посадить в бельгийском Льеже.
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Загорелся один из двигателей
Вскоре после взлета у самолета загорелся один из четырех двигателей, несколько его фрагментов упали на землю. В результате, пострадали пожилая женщина и мальчик.
Одна из деталей упала на бабушку, ее госпитализировали с травмой головы. Ребенок же получил ожоги, пытаясь поднять горячий обломок двигателя.
Кроме того, были повреждены несколько автомобилей.
В Нидерландах от самолета отпали детали / Скриншот nos.nl
Причины инцидента
Сейчас правоохранительные органы выясняют причины ЧП. Они не обнаружили связи между инцидентами в США и Нидерландах.
Обломки самолета отпали во время полета / Скриншот nos.nl
Общество Мерссен, Нидерланды: карта
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