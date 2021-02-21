В Голландии 20 февраля от грузового самолета Boeing 747-400F во время полета отвалились части двигателя. В результате инцидента пострадали два человека.

Борт следовал из нидерландского аэропорта Маастрихта в Нью-Йорк. Самолет удалось успешно посадить в бельгийском Льеже.

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Загорелся один из двигателей

Вскоре после взлета у самолета загорелся один из четырех двигателей, несколько его фрагментов упали на землю. В результате, пострадали пожилая женщина и мальчик.

Одна из деталей упала на бабушку, ее госпитализировали с травмой головы. Ребенок же получил ожоги, пытаясь поднять горячий обломок двигателя.

Кроме того, были повреждены несколько автомобилей.



В Нидерландах от самолета отпали детали / Скриншот nos.nl

Причины инцидента

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины ЧП. Они не обнаружили связи между инцидентами в США и Нидерландах.



Обломки самолета отпали во время полета / Скриншот nos.nl

Общество Мерссен, Нидерланды: карта