У Нідерландах 20 лютого від вантажного літака Boeing 747-400F під час польоту відвалилися частини двигуна. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Борт прямував з нідерландського аеропорту Маастріхта до Нью-Йорка. Літак вдалося успішно посадити в бельгійському Льєжі.

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Загорівся один з двигунів

Незабаром після зльоту у літака загорівся один з чотирьох двигунів, кілька його фрагментів впали на землю. Як результат, постраждали жінка похилого віку та хлопчик.

Одна з деталей впала на бабусю, її госпіталізували з травмою голови. Дитина ж отримала опіки, намагаючись підняти гарячий уламок двигуна.

Окрім цього, було пошкоджено декілька автомобілів.



У Нідерландах від літака відпали деталі / Скриншот nos.nl

Причини інциденту

Наразі правоохоронні органи з'ясовують причини надзвичайної події. Вони не виявили зв’язку між інцидентами в США і Нідерландах.



Уламки літака, що відпали під час польоту / Скриншот nos.nl

Громада Мерссен, Нідерланди: карта