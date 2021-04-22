В нидерландском городе Эхт ночью 21 апреля произошла резня. Неизвестный мужчина набросился на людей в центре размещения тех, кто нуждаются в убежище.

Правоохранители установили, что нападавшим был 24-летний мужчина. Он начал резню примерно в 22:15.

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На место происшествия оперативно отправились правоохранители и спасатели. За ними прибыли кареты скорой помощи. Правоохранителям удалось задержать нападавшего за 10 минут.

Что известно о пострадавших

Однако этого времени ему хватило, чтобы ранить невинных людей. Всего в результате резни пострадали 7 человек.

Всех пострадавших пришлось госпитализировать в больницу. Известно, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Жителей дома, где произошло нападение, переселили на время проведения расследования.

Обратите внимание! Подобный инцидент произошел в конце марта в Канаде. Там неизвестный атаковал читателей библиотеки. В результате резни один человек погиб, еще более 10 человек получили ранения.