У нідерландському місті Ехт вночі 21 квітня сталася різанина. Невідомий чоловік накинувся на людей у центрі розміщення людей, які потребували притулку.

Правоохоронці встановили, що нападником був 24-річний чоловік. Він почав різанину приблизно о 22:15.

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На місце події оперативно вирушили правоохоронці та рятувальники. За ними прибули карети швидкої допомоги. Правоохоронцям вдалося затримати нападника за 10 хвилин.

Що відомо про постраждалих

Однак цього часу йому вистачило, щоб поранити невинних людей. Загалом внаслідок різанини постраждали 7 осіб.

Всіх постраждалих довелося госпіталізувати до лікарні. Відомо, що двоє з них перебувають у важкому стані. Жителів будинку, де стався напад, переселили на час проведення розслідування.

Зверніть увагу! Подібний інцидент стався наприкінці березня в Канаді. Там невідомий атакував читачів бібліотеки. Внаслідок різанини одна людина загинула, ще понад 10 людей отримали поранення.