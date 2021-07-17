Погибших почтили минутой молчания. Церемония состоялась у мемориального комплекса памяти жертв трагедии возле аэропорта "Схипхол".

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Именно с этого аэродрома в 2014 году и вылетел самолет рейса МН17. Родственники погибших зачитали их имена и возложили цветы к мемориалу.

Чтобы почтить память пассажиров МН17, в "Схипхол" прибыл и Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов. Он пожелал родственникам жертв "много сил".

Катастрофа, в результате которой 7 лет назад погибли 298 человек на борту самолета рейса MH17, ее последствия ежедневно до сих пор испытывают родственники погибших,
– отметил политик.

Отметим, что на территории мемориального комплекса высадили 298 деревьев – столько же, сколько и пассажиров самолета. У каждого из них – табличка с именем и птичка.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов / Фото Укринформ

Вшанування пам'яті загиблих пасажирів рейсу MH17
298 птиц символизируют пассажиров рейса MH17 / Фото Укринформ

Годовщина катастрофы MH17: заявления политиков и чиновников

  • В годовщину трагедии украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стороны прилагают все усилия, чтобы установить все причины трагедии.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что преступление подробно расследуют, даже несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать.
  • Кроме этого, Кулеба и главы МИД Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов сделали совместное заявление. Они подчеркнули, что важно установить правду.