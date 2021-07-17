Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Церемонія відбулася біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії біля аеропорту "Схіпхол".

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Саме з цього летовища у 2014 році й вилетів літак рейсу МН17. Родичі загиблих зачитали їхні імен та поклали квіти до меморіалу.

Аби вшанувати пам'ять пасажирів МН17, у "Схіпхол" прибув й Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів. Він побажав родичам жертв "багато сил".

Катастрофа, у результаті якої 7 років тому загинуло 298 осіб на борту літака рейсу MH17, її наслідки щодня досі відчувають родичі загиблих,
– зазначив політик.

Зазначимо, що на території меморіального комплексу висадили 298 дерев – стільки ж, скільки й пасажирів літака. Біля кожного з них – табличка з іменем та пташка.

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів
Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів / Фото Укрінформу

Вшанування пам'яті загиблих пасажирів рейсу MH17
298 пташок символізують пасажирів рейсу MH17 / Фото Укрінформу

Роковини катастрофи MH17: заяви політиків та чиновників

  • У роковини трагедії український президент Володимир Зеленський заявив, що сторони докладають усіх зусиль, щоб встановити усі причини трагедії.
  • Очільник МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що злочин детально розслідують, навіть попри фейки Росії та її небажання співпрацювати.
  • Крім цього, Кулеба та глави МЗС Австралії, Бельгії, Малайзії й Нідерландів зробили спільну заяву. Вони підкреслили, що важливо встановити правду.