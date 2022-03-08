В Нидерландах за день собрали 106 миллионов евро в поддержку Украины

В Нидерландах в течение дня собрали 106 миллионов евро для пострадавших от войны России против Украины. Акцию Giro555 инициировали 11 гуманитарных организаций.

Собранные деньги обещают направить на жилищные нужды, медицинскую помощь и обеспечение водой лиц, пострадавших в результате войны в Украине.

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Акцию реализовали через 10 радиостанций и соцсети с 6:00 до 21:00. Слушатели могли заказать любимую песню в обмен на вклад. Прибыль от рекламы также направили в фонд кампании.

Все желающие могли сделать взнос через сайт или позвонив на специальный номер.

В то же время министр торговли Нидерландов заявил, что правительство страны в рамках акции предоставит дополнительные 15 миллионов евро к обещанным ранее 24,5 миллиона евро.

Стоит заметить, что эту кампанию уже называют третьей самой успешной в истории инициативы. На первом месте остается сбор денег для пострадавших в результате масштабного цунами в Таиланде и соседних странах в 2004 году, и землетрясения на Гаити в 2010 году.

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