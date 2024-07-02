Нидерланды официально выдали разрешение на экспорт в Украину 24 самолетов F-16

Нидерланды завершили оформление лицензии на экспорт F-16 Украине. Речь идет о 24 самолетах.

Министр обороны Кайса Оллонгрен сообщила об этом Палате представителей в последний рабочий день кабинета министров.

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F-16 для Украины

Парламент Нидерландов опубликовал письмо, где указано, что 19 июня выдал разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 и семи двигателей для этих самолетов для Украины. Отмечается, что истребители F-16 прибудут в Украину "в ближайшее время", но точная дата не называется.

Оперативная безопасность остается главным критерием при рассмотрении вопроса о том, стоит ли раскрывать информацию, или нет. Исходя из этого, а также из договоренностей в рамках международной коалиции, никаких дальнейших подробностей об этой поставке пока не предоставляется,

– говорится в письме.

Палата представителей будет проинформирована об этом конфиденциально "по запросу Украины".

К слову, на днях стало известно, что в Дании уже завершили обучение 50 специалистов, которые будут заниматься обслуживанием F-16. Большинство из них уже прибыли в Украину. Они уже готовятся принимать первые истребители от западных партнеров. Также известно, что до конца 2024 года Дания подготовит еще 20 пилотов.