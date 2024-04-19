"Ситуация может стать критической": Нидерланды предоставят Украине более 200 миллионов евро

Нидерланды заявили, что предоставят более 200 миллионов евро для ускорения поставок Украине дополнительных систем ПВО и артиллерийских снарядов. В то же время Германия рассматривает возможность приобретения четырех дополнительных систем ПВО Patriot.

О решении Нидерландов сообщила министр обороны Кайса Оллонгрен во время заседания Совета Украина – НАТО 19 апреля. Такая помощь чрезвычайно необходима нашему государству, поскольку российские захватчики только усиливают свои возможности и наращивают боеспособность.

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Финансирование на поставку ПВО и боеприпасов

Чиновница заявила, что из-за штурмов российских войск и отсутствия достаточного количества вооружения в Украине ситуация в стране может стать "критической". Поэтому, по ее словам, международные партнеры должны сделать все возможное, чтобы избежать этого.

Она отметила, что ресурсы, на которые Нидерланды выделили средства, уже в Европе и как можно быстрее поступят в Украину. Страна направит 150 миллионов евро на немецкую инициативу по ПВО для Украины, чтобы обеспечить быструю поставку средств.

Более того, министерство обороны Нидерландов сейчас закупает средства противовоздушной обороны малой дальности, которые также можно использовать для борьбы с беспилотниками. На это, по ее словам, выделят 60 миллионов евро.

В то же время Нидерланды будут способствовать инициативе Эстонии по быстрой поставке артиллерийских боеприпасов из имеющихся запасов.

Германия рассматривает возможность покупки дополнительных Patriot

Как сообщило Bloomberg, Германия рассматривает возможность приобретения четырех дополнительных систем ПВО Patriot за 1,3 миллиарда долларов дополнительно к четырем, которые правительство заказало в марте 2024 года.

Впрочем, собеседники вышеупомянутого агентства утверждают, что пока такие планы находятся на ранней стадии. Чиновники оценивают, как профинансировать расширенный заказ, который может поднять общую цену до 2,6 миллиарда евро.

В то же время представитель оборонного ведомства Германии отказался комментировать такие проекты закупок, лишь в общих чертах очертив стремление правительства страны лучше вооружить вооруженные силы.

Напомним, что в марте бюджетный комитет нижней палаты парламента в Берлине одобрил закупку первых четырех Patriot, первый из которых, как ожидается, будет доставлен до конца следующего года. Немецкий Бундесвер планирует использовать комплекс как важнейшую систему наземной противовоздушной обороны до 2030 года.