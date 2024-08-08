Обвинения не выдерживают критики, – МИД о решении Нигера разорвать дипотношения с Украиной

В МИД Украины отреагировали на решение Нигера разорвать дипломатические отношения с нашей страной.

Министерство иностранных дел Украины считает решение властей Республики Нигер разорвать дипломатические отношения с Украиной жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение со страной-агрессором Россией, и отвергает любые обвинения в якобы "поддержке международного терроризма".

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В МИД отреагировали на решение Нигера разорвать дипотношения с Украиной

В Украине приняли во внимание решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 года разорвать дипломатические отношения с Украиной. Приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, являются безосновательными и несоответствующими действительности,

– говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права".

"Исходим из того, что подобное решение является жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с государством-террористом, Россией, которая уже более двух лет ведет неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины, применяет масштабный террор против нашего государства, ее населения и гражданской инфраструктуры, совершает многочисленные военные преступления против украинского народа, дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент", – написали в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление, что власти Нигера приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, "не проведя никаких расследований инцидента в Мали и не предоставив никаких доказательств, которые бы касались причин такого шага".

Добавим, что в министерстве также отметили, что в Украине искренне настроены и в дальнейшем развивать со всеми государствами Африки взаимовыгодные отношения на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности стран в международно признанных границах, неукоснительного соблюдения международного права, Целей и Принципов Устава ООН.