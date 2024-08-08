Міністерство закордонних справ України вважає рішення влади Республіки Нігер розірвати дипломатичні відносини з Україною жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з країною-агресоркою Росією, і відкидає будь-які звинувачення у нібито "підтримці міжнародного тероризму".

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У МЗС відреагували на рішення Нігеру розірвати дипвідносини з Україною

В Україні взяли до уваги рішення влади Республіки Нігер від 6 серпня 2024 року розірвати дипломатичні відносини з Україною. Наведені у заяві представника уряду цієї країни звинувачення на адресу України не витримують жодної критики, є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності,

– ідеться в повідомленні.

В МЗС наголосили, що Україна рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права".

"Виходимо з того, що подібне рішення є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з державою-терористом, Росією, яка вже понад два роки веде неспровоковану повномасштабну агресивну війну проти України, застосовує масштабний терор проти нашої держави, її населення та цивільної інфраструктури, скоює численні воєнні злочини проти українського народу, дестабілізує міжнародну безпекову та політичну ситуацію, поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом", – написали в МЗС.

В зовнішньополітичному відомстві висловили жаль, що влада Нігеру прийняла рішення про розірвання дипломатичних відносин з Україною, "не провівши жодних розслідувань інциденту в Малі та не надавши жодних доказів, які б стосувалися причин такого кроку".

Додамо, що в міністерстві також зазначили, що в Україні щиро налаштовані й надалі розбудовувати з усіма державами Африки взаємовигідні стосунки на засадах рівності, невтручання у внутрішні справи, поваги до суверенітету й територіальної цілісності країн у міжнародно визнаних кордонах, неухильного дотримання міжнародного права, Цілей та Принципів Статуту ООН.