Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною 5 серпня. Це сталося після розгрому вагнерівців і заяв української сторони, зокрема представника ГУР Андрія Юсова.

Дивіться також Міг здати хтось свій: як Росія спробує зберегти вплив у Африці після розгрому вагнерівців

Що відомо про негайне розірвання дипвідносин з боку Нігеру

Там звинуватили Україну в агресії й підтримці терористів. Про це заявив на телебаченні представник уряду Амаду Абдурахман. Також він сказав, що Нігер вимагатиме скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Уряд Республіки Нігер, повністю солідаризуючись з урядом і народом Малі, вирішує, керуючись повним суверенітетом, негайно розірвати дипломатичні відносини між Республікою Нігер і Україною,

– заявив Абдурахман.

Слова Андрія Юсова про те, що повстанці-туареги отримали всю необхідну інформацію, він назвав підривними та неприйнятними. А уряд Нігеру дізнався про них "з великим подивом і глибоким обуренням".

Дивіться також По всьому світу, зокрема в Африці: ГУР анонсувало нові операції зі знищення російських бійців

Заяви малійської хунти про Україну

В Малі вирішили вжити необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації з боку африканських держав і, зокрема, з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні. А ще – офіційно сповіщати регіональні та міжнародні органи, а також держави, які підтримують Україну, про те, що "ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму".

Там уважають, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров також нібито відкрито демонстрував підтримку своєю країною "міжнародного тероризму", зокрема в Малі. І говорять, що в Україні при владі нацисти.

Водночас влада Малі підтримується завдяки ПВК "Вагнера".

В МЗС України назвали рішення уряду Малі про розірвання дипломатичних відносин недалекоглядним та поспішним. У відомстві рішуче відкинули звинувачення уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму". Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів реагування на недружні дії Малі.