Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки Міноборони, в ефірі телемарафону повідомив про підготовку нових заходів, спрямованих на зниження бойового потенціалу держави-агресора. За його словами, професійні та патріотичні сили вже працюють над відповідними операціями, – інформує 24 Канал.

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ГУР анонсує нові операції проти Росії

Юсов зазначив, що деякі з цих операцій вже успішно реалізовані, але поки не отримали широкого висвітлення в медіа. Водночас інші заходи ще знаходяться на стадії планування.

Я можу поділитися інформацією, що так, операції будуть. За наявною інформацією, професійні, патріотичні люди готують наступні заходи щодо зменшення спроможностей держави-агресора і в Африці, і в інших куточках земної кулі.

Раніше видання Kyiv Post демонструвало відео, на якому спецпідрозділ ГУР "Хімік" спільно з сирійською опозицією атакує позиції російських найманців.

Також були опубліковані фото з повстанцями-туарегами у Малі, які відзначили свою перемогу над бойовиками Групи Вагнера українським прапором.

За словами Юсова, удар по російській базі в Сирії, який стався після зустрічі Путіна з Асадом, також може бути пов'язаний з діяльністю української розвідки, хоча офіційного підтвердження цього немає.

Але факт залишається фактом – хтось таки атакував цю російську базу в Сирії, є відповідні наслідки й ураження.

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Представник ГУР акцентував, що українська розвідка продовжує активно працювати над зниженням військової міці Росії не тільки на території України, але й за її межами, використовуючи для цього всі можливі засоби та методи.