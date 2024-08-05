Там назвали рішення уряду Малі про розірвання дипломатичних відносин недалекоглядним та поспішним. Водночас у міністерстві України наголосили на тому, що Україна бореться за справедливість та повагу до міжнародного права.

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Україна вживе заходів реагування на недружні дії Малі

МЗС наголосило на підтримці усіх країн світу, зокрема, африканських, від посягань на їхній суверенітет, незалежність та територіальну цілісність.

Рішення Перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним, враховуючи, що Україна як жертва неспровокованої повномасштабної збройної агресії з боку Росії усіляко намагається за підтримки світової спільноти відновити справедливість та повагу до міжнародного права, покликаного захистити усі країни світу, зокрема африканські, від посягань на їхні суверенітет, незалежність та територіальну цілісність,

– йдеться у заяві МЗС.

У міністерстві рішуче відкинули звинувачення уряду Малі у нібито "підтримці Україною міжнародного тероризму", про яке йшлося у заяві влади країни.

"Нагадуємо, що саме Україна у ХХ столітті, будучи одним із засновників Організації Об’єднаних Націй, активно підтримувала право народів Африки на незалежність та деколонізацію, зокрема й Республіки Малі. Натомість Росія, продовжуючи неспровоковану повномасштабну збройну агресію проти України, руйнує архітектуру міжнародної безпеки, порушує Цілі та Принципи Статуту ООН, які зокрема гарантують право країн Африки на вільне майбутнє", – додали у МЗС.

У відомстві також нагадали, що Україна є важливим контрибутором у забезпеченні регіональної безпеки в Африці та зробила значний внесок у реалізацію низки операцій, що сприяли підтримці миру.

Прикро, що Перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною, не провівши ретельне вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події,

– додали у міністерстві.

Там зауважили, що, безпідставно звинувачуючи Україну, Малі ігнорує присутність вагнерівців у країні, які причетні вбивств цивільних та жорстокого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки.

У заяві МЗС також зазначили, що Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів реагування на недружні дії Малі.