В Нигерии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв: среди погибших – дети

В нигерийском штате Риверс 24 октября произошел мощный взрыв. Жертвами жуткого инцидента стали 25 человек, среди них – дети и подростки.

Местные чиновники подтвердили факт взрыва и отметили, что сила взрыва была настолько сильной, что разрушились десятки домов неподалеку.

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Еще нескольких пострадавших госпитализировали

В полиции пока не сообщают деталей трагедии и не озвучивают количества погибших и пострадавших. По словам очевидцев, известно о нескольких пострадавших, которых доставили в больницу.

Предприятие работало нелегально. Сейчас сложно установить личности погибших, однако известно, что это жители нескольких местных общин.

В пострадавшем районе еще несколько нелегальных предприятий

Незаконная переработка нефти – бизнес для нигерийцев. Они используют трубопроводы, чтобы производить топливо и продавать его. Только в пострадавшем районе работают еще несколько таких незаконных предприятий.

Хотя Нигерия – крупнейший производитель нефти в Африке, доходы страны от этого падают из-за плохой инфраструктуры и оборудования, а также большого количества нелегальных заводов.

Смотрите на карте, где произошел взрыв:

Два года назад в Нигерии взорвался бензовоз: много жертв

В январе 2019 года в штате Кросс-Ривер в Нигерии взорвался бензовоз. Трагедия унесла 18 жизней, еще более 20 человек получили ранения. Грузовик не вписался в поворот, а после того, как он перевернулся, люди подбежали, чтобы собирать горючее.