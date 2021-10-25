В Нигерии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв: среди погибших – дети
Источник:AA
В нигерийском штате Риверс 24 октября произошел мощный взрыв. Жертвами жуткого инцидента стали 25 человек, среди них – дети и подростки.
Местные чиновники подтвердили факт взрыва и отметили, что сила взрыва была настолько сильной, что разрушились десятки домов неподалеку.
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Еще нескольких пострадавших госпитализировали
В полиции пока не сообщают деталей трагедии и не озвучивают количества погибших и пострадавших. По словам очевидцев, известно о нескольких пострадавших, которых доставили в больницу.
Предприятие работало нелегально. Сейчас сложно установить личности погибших, однако известно, что это жители нескольких местных общин.
В пострадавшем районе еще несколько нелегальных предприятий
Незаконная переработка нефти – бизнес для нигерийцев. Они используют трубопроводы, чтобы производить топливо и продавать его. Только в пострадавшем районе работают еще несколько таких незаконных предприятий.Обратите внимание! Хотя Нигерия – крупнейший производитель нефти в Африке, доходы страны от этого падают из-за плохой инфраструктуры и оборудования, а также большого количества нелегальных заводов.
Смотрите на карте, где произошел взрыв:
Два года назад в Нигерии взорвался бензовоз: много жертв
В январе 2019 года в штате Кросс-Ривер в Нигерии взорвался бензовоз. Трагедия унесла 18 жизней, еще более 20 человек получили ранения. Грузовик не вписался в поворот, а после того, как он перевернулся, люди подбежали, чтобы собирать горючее.