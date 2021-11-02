В Нигерии обрушилась элитная многоэтажка: сотни людей оказались под завалами
Источник:BBC
В престижном районе Икои в нигерийском Лагосе 1 ноября обрушился недостроенный 21-этажный жилой дом. Причина трагедии пока неизвестна.
Что известно о пострадавших
Трагедия произошла в 14:15 по местному времени. По словам очевидцев инцидента, под завалами может находиться около сотни человек. Их точное количество пока неизвестно.
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На месте происшествия работают спасатели. Им удалось извлечь из-под руин 4 уцелевших. В то же время издание PM News сообщает, что спасатели вытащили тела еще 7 жертв.
41-летний строитель Эрик Теттех рассказал, что его бригада ждала экскаватор, когда здание внезапно начало падать.
Я и мой брат сбежали. Но там было больше людей – более 100,
– сказал строитель.
Горожане уже обвинили власть в том, что спасательную операцию не начали в срок. Ведь сперва завалы руками разбирали очевидцы трагедии.
В настоящее время идут поисковая операция и расследование причин обвала.
В Нигерии обрушился 21-этажный дом / Фото BBC
Что известно о многоэтажке
Дом был частью комплекса 360 Degrees Towers, предназначенного для размещения роскошных квартир и пентхаусов. Его строительство еще продолжалось.
Схему строительства разрабатывала компания Fourscore Homes Limited. Она работала над планировкой зданий в Великобритании, США, Южной Африке и других регионах Нигерии.Справка. Обвалы домов в Лагосе – не редкость. В последние годы их произошло несколько. Так, в 2014 году упал 6-этажный дом, в результате чего погибли 116 человек. В 2019 году 10 человек стали жертвами обрушения школы.
Застройщики часто не соблюдают правила безопасного строительства и используют материалы, не соответствующие стандартам. Поэтому власти запустили новую схему для улучшения сертификации.