Стало известно, кому присудили Нобелевскую премию мира

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2024 японской организации Nihon Hidankyo. Это массовое движение людей, которые пережили атомную бомбу из Хиросимы и Нагасаки.

Номинанта назвали в пятницу, 11 октября. Об этом сообщили на официальной странице Нобелевской премии мира в X.

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Что известно о Nihon Hidankyo

Членов организации Nihon Hidankyo называют термином "хибакуся", что в переводе означает "люди, подвергшиеся взрыву". Движение возникло в августе 1945 года и все это время активно работало над тем, чтобы мир узнал больше о гуманитарных последствиях использования ядерного оружия.

Поэтому организация получила премию мира за усилия против ядерного оружия.

Это массовое движение людей… получает премию мира за усилия, направленные на сотворение мира, свободного от ядерного оружия, за демонстрацию через свидетельство свидетелей того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать. А также за демонстрацию из-за свидетельских показаний того, что ядерное оружие больше никогда нельзя использовать,

– сообщили в оргкомитете.

Напомним, что Нобелевская премия – одна из самых престижных международных премий, ежегодно вручаемых за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества. Ее размер – примерно 1,1 миллиона долларов.

Уже определены победители Нобелевской премии по медицине, физике, химии и литературе. А 14 октября станет известно имя того, кто получит премию по экономике памяти.