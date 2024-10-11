Номінанта назвали у п'ятницю, 11 жовтня. Про це повідомили на офіційній сторінці Нобелівської премії миру в X.

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Що відомо про Nihon Hidankyo

Членів організації Nihon Hidankyo називають терміном "хібакуся", що у перекладі означає "люди, які зазнали впливу вибуху". Рух виник у серпні 1945 року та увесь цей час активно працював над тим, щоб світ дізнався більше про гуманітарні наслідки використання ядерної зброї.

Тож організація отримала премію миру за зусилля, спрямовані проти ядерної зброї.

Цей масовий рух людей … отримує премію миру за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, за демонстрацію через свідчення свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати,

– повідомили в оргкомітеті.

Нагадаємо, що Нобелівська премія – одна із найпрестижніших міжнародних премій, яку щороку вручають за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її розмір – приблизно 1,1 мільйона доларів.

Уже визначено переможців Нобелівської премії з медицини, фізики, хімії та літератури. А 14 жовтня стане відоме ім'я того, хто здобуде премію з економіки пам'яті.