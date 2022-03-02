"Никто не церемонится": в Нетешине поймали и наказали мародера, видео

С 24 февраля 2022 Украина достойно противостоит российскому агрессору. Однако параллельно войне возникла проблема мародерства, которую активно помогают решать обычные люди.

Похожий инцидент произошел в городе Нетешин. Напомним, там расположена Хмельницкая АЭС.

Стоят внимания Россияне не могут купить товары Apple в официальном онлайн-магазине компании

В Нетешине поймали мародера

Местные поймали мародера и привязали его к столбу с помощью скотча со спущенными штанами.

С мародерами никто не церемонится,

– говорится в сообщении под видео.

Смотрите видео из Нетешина:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!