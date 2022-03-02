"Никто не церемонится": в Нетешине поймали и наказали мародера, видео
2 марта 2022 , 15:13Читати новину українською
Источник:телеграмм "Енергоатом"
С 24 февраля 2022 Украина достойно противостоит российскому агрессору. Однако параллельно войне возникла проблема мародерства, которую активно помогают решать обычные люди.
Похожий инцидент произошел в городе Нетешин. Напомним, там расположена Хмельницкая АЭС.
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В Нетешине поймали мародера
Местные поймали мародера и привязали его к столбу с помощью скотча со спущенными штанами.
С мародерами никто не церемонится,
– говорится в сообщении под видео.
Смотрите видео из Нетешина: