Наприклад, у США призупинили торги акціями російських компаній Yandex та Ozon.

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Американський техгігант не продає у Росії товари онлайн

Американська компанія Apple припинила продаж усієї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії. Повідомляють, що неможливо придбати ні годинники, ні айфони, ні MacBook чи іншу техніку.

Вчора стало відомо, що американські логістичні компанії UPS та Fedex також призупинили відправлення товарів до Російської Федерації через вторгнення останньої до України.

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