Команда CNN снимала материал, о как живут люди в Орехове. Когда известили об угрозе ракетного удара, журналисты начали уезжать из города.

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Когда команда CNN была в пути, российская ракета упала между бронированным автомобилем, в котором находился Уолш, и автомобилем, на котором ехал продюсер. К счастью, никто не пострадал.

Важно! Людей предупреждают: когда сообщают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Команда CNN попала под обстрел: смотрите видео

Может ли Россия восстановить запасы ракет

Россия продолжает атаковать территорию Украины ракетами. В то же время, их становится все меньше у страны-террористки. В воздушных силах ВСУ прогнозируют, что Россия будет использовать любые методы накопления своего потенциала. В частности, речь идет о ракетном. В то же время, до следующей осени России не удастся накопить даже треть от того, что страна-террористка имела до массированных атак.