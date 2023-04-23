Команда CNN знімала матеріал, як живуть люди в Оріховому. Коли сповістили про загрозу ракетного удару, журналісти почали виїжджати з міста.

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Коли команда CNN була у дорозі, російська ракета впала між броньованим автомобілем, у якому перебував Уолш, та автомобілем, у якому їхав продюсер. На щастя, ніхто не постраждав.

Важливо! Людей попереджають: коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Команда CNN потрапила під обстріл: дивіться відео

Чи може Росія відновити запаси ракет

Росія продовжує атакувати територію України ракетами. Водночас їх стає все менше у країни-терористки. У Повітряних силах ЗСУ прогнозують, що Росія використовуватиме будь-які методи накопичення свого потенціалу. Зокрема, мовиться про ракетний. Водночас до наступної осені Росії не вдасться накопичити навіть третину від того, що країна-терористка мала до масованих атак.