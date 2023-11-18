О смерти Ники Геленидзе в своем фейсбуке рассказал грузинский активист Гига Макарашвили. Он был лично знаком с павшим воином.

Читайте также Защищал Украину до последнего вздоха: на фронте погиб 23-летний Даниил Сычев "Броник"

Пошел добровольцем, чтобы защищать Украину

Ника Геленидзе – еще один смелый грузин, падший, защищая Украину от российской агрессии. Он отдал свою жизнь в боях за оборону Бахмута, что в Донецкой области.

Как рассказал Макарашвили, Ника Геленидзе запомнился ему как человек с большим сердцем.

Сегодня подтвердилась смерть еще одного мальчика Дидгулы. Ника Гелениде. Героям слава! К черту Россию,

– говорится в некрологе.

Ника Геленидзе родился в городе Поти, что на западе Грузии. Решил поехать в Украину, чтобы помогать выбивать российских оккупантов в сентябре этого года. Он смело сражался вместе с Силами обороны. Но, к сожалению, попал под артиллерийские обстрелы, после которых погиб.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования родным и близким Ники Геленидзе. Низко кланяемся к земле за его мужество и борьбу за Украину!

Накануне мы рассказали о потери в рядах "Грузинского Легиона". К сожалению, в Донецкой области погибли двое военных, которые служили в нем.

Грузия потеряла еще двух своих мужественных сыновей

Речь идет о Рамазе Фетелове и Беке Ломашвили. Об их гибели на поле боя рассказали в фейсбуке "Грузинского Легиона".

Об их гибели на поле боя рассказали в фейсбуке "Грузинского Легиона". Как отметили в Легионе, грузинские военные погибли во время наступательных действий в Донецкой области.

Известно, что во время этой операции ранения получили еще девять бойцов, трое из них – в тяжелом состоянии.

Заметим, что в боях за Украину погиб 18-летний Дмитрий Яременко. Он учился на журналиста на втором курсе Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского. Известно, что родился юноша в Мариуполе. После его оккупации он перебрался с родными в Винницу, где и поступил в вуз. Свой последний бой он принял на Северодонецком направлении в Луганской области.