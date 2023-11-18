Про смерть Ніки Геленідзе у своєму фейсбуці розповів грузинський активіст Гіга Макарашвілі. Він був особисто знайомий з полеглим воїном.

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Пішов добровольцем, щоб захищати Україну

Ніка Геленідзе – ще один сміливий грузин, котрий поліг, обороняючи Україну від російської агресії. Він віддав своє життя у боях за оборону Бахмута, що на Донеччині.

Як розповів Макарашвілі, Ніка Геленідзе запам'ятався йому як людина з великим серцем.

Сьогодні підтвердилася смерть ще одного хлопчика Дідгули. Ніка Геленідзе. Героям слава! До біса Росію,

– йдеться у некролозі.

Ніка Геленідзе народився у місті Поті, що на заході Грузії. Вирішив поїхати до України, щоб допомагати вибивати російських окупантів у вересні цього року. Він сміливо воював разом з Силами оборони. Але, на жаль, потрапив під артилерійський обстріл, після якого загинув.

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття рідним і близьким Ніки Геленідзе. Низько вклоняємося до землі за його мужність та боротьбу за Україну!

Напередодні ми розповіли про втрати у лавах "Грузинського Легіону". На жаль, на Донеччині загинули двоє військових, які служили у ньому.

Грузія втратила ще двох своїх мужніх синів

Мовиться про Рамаза Фетелаву та Бека Ломашвілі. Про їхню загибель на полі бою розповіли у фейсбуці "Грузинського Легіону".

Про їхню загибель на полі бою розповіли у фейсбуці "Грузинського Легіону". Як зазначили у Легіоні, грузинські військові загинули під час наступальних дій на Донеччині.

Відомо, що під час цієї операції поранень зазнали ще дев'ятеро бійців, троє з них – у важкому стані.

Зауважимо, що у боях за Україну загинув 18-річний Дмитро Яременко. Він навчався на журналіста на другому курсі Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Відомо, що народився юнак у Маріуполі. Після його окупації він перебрався з рідними до Вінниці, де й вступив до вишу. Свій останній бій він прийняв на Сєвєродонецькому напрямку на Луганщині.