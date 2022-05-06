Никакая мобилизация не спасет Россию, но есть другой выход

России не нужна мобилизация, ни явная, ни скрытая. Нужно немедленное прекращение боевых действий в Украине, вывод войск с оккупированных территорий и переговоры о снятии санкций.

Положение России ухудшается ежедневно

Каждый новый день войны - что атаки на позиции украинской армии, что бомбёжки и ракетные обстрелы украинских городов - ухудшают положение России, ухудшают переговорные позиции, усиливают изоляцию и экономический кризис.

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Сейчас все заняты гаданием – объявит ли Путин о "победе", о присоединении ново-оккупированных территорий к России, объявит ли он формально войну и объявит ли он о полноценной мобилизации.

Мне кажется объявление полноценной мобилизации маловероятным. После тридцати лет когда служба в армии была, по факту, добровольной для привелигированных социальных групп призывать сотни тысяч молодых людей на реальную и малопопулярную войну было бы слишком смело.

Путин и его окружение действуют обычно трусливо, предпочитая не рисковать, нападать на тех, кого считают заведомо слабыми. Скорее начнут мобилизацию скрыто, без специального анонса.

С другой стороны, если решение будет приниматься столь же неадекватными и некомпетентными людьми, что принимали решение о нападении на Украину - всё может быть...

Мобилизация не спасет

Однако гадание "объявит – не объявит" не должно отвлекать от более важных вещей. России не нужна мобилизация, ни явная, ни скрытая.

Только российский ущерб от войны –не считая убитых украинских детей, женщин, мирных граждан, солдат – уже огромен. Более десяти тысяч русских солдат уже погибли на войне –прибавлять к ним ещё тысячи убитых, объявляя мобилизацию –ещё одно преступление.

Экономический кризис, вызванный войной, уже очень глубок – но, главное, экономические кризисы, даже быстрые, развиваются медленно – и почти все плохие последствия для российской экономики ещё далеко впереди.

Для тех, кто любит Россию вопрос сейчас – не о мобилизации, а о том, как прекратить войну, вывести войска и договориться об отмене хотя бы части санкций.

У России тяжелая ситуация, но есть одно преимущество – в отличие от Украины, США, ЕС, Японии, Китая и всех остальных стран. Россия может прекратить эту войну в любой день, прямо сегодня.

Объявить о прекращении огня, начать вывод войск и предложить переговоры об условиях мира, компенсации ущерба, нанесенного Украине, и постепенной отмене санкций. Это можно сделать в любой момент и это именно то, что нужно, в интересах России, сделать.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: