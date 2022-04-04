Никакие извинения от россиян Украина не примет, и это на многие годы, – Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лично у него не было звонков с извинениями, хотя бы от одного россиянина.

Андрей Ермак отметил, что действительно извиняться нужно перед всем украинским народом.

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"Однако, я думаю, что сегодня это будет не принято. И это на много-много лет", – сообщил Руководитель Офиса Президента Украины.

По его словам, нет оправдания тому, что мы видим сегодня, что чувствуем. И, к сожалению, это продолжается. Мы еще не остановили эту войну.

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