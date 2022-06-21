Никаких Чайковских: Киевской консерватории необходимо вернуть имя Николая Лысенко

В чем, по-моему, заключается худшее паскудство ситуации с наименованием Киевской консерватории именем русского композитора, пусть и с украинскими корнями.

Школа Лысенко

Школу академической музыки нам в Киеве основал, как не крути, – Николай наш Витальевич Лысенко, в частности, буквально, не только как композитор-пианист-хормейстер-музыкальный педагог, но и как меценат: за "все деньги", которые имел.

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При том, что богачом Лысенко ни разу не был – был отцом большой семьи, на которую должен был зарабатывать, а украинскими операми на сцене императорского театра в годы Эмского указа, извиняйте, не зарабатывалось (расстреливать тогда за украинскую музыку еще не расстреливали, но в тюрьму вполне себе бросали, и господина Лысенко, между прочим, случалось, тоже...).

Не презирай

Благодарная община на 35-летие творческой деятельности собрала Николаю Витальевичу солидную сумму, чтобы он хоть на старости купил себе порядочный дом, а он на те средства взял и, – и вот из нее и выросла нынешняя

Это как раз тот "Киев Косачей", без которого бы нас сейчас не было, и о котором я пишу в "Як рубали вишневий сад" и раньше, в Notre Dame d'Ukraine.

Академические дискуссии о том, чем Чайковский (которого я лично нежно люблю) обязан украинской музыкальной традиции, и где там у него были украинские мотивы, а где украинские предки, оставим музыкологам – это не имеет ничего к делу с принципами культурной мемориализации.

Как у врачей первая заповедь – "Не навреди", так у меморизаторов должна была бы быть – "Не презирай" (тех, благодаря кому ты здесь). А школу Лысенко, а следовательно и всю украинскую академическую музыку нам презрели умышленно – и так крепко, что аж по сей день.

Колониальные практики

В 1920-х это был Музыкально-драматический институт имени Лысенко. А в 1934 году, когда Киев взялся "денацифицировать" Сталин, институт "реформировали", чтобы и упоминания о местных элитах не осталось, – разделили и сделали из него два, театральный (имени Карпенко-Карого, не думайте, что "петлюровца" Садовского!) – и консерватория – правильно, имени Чайковского, не думайте, что Лысенко…

А чтобы "лютые враги украинского народа, украинские буржуазные националисты" не "клеветали по заграницам", будто советская власть здесь что-то притесняет и презирает всем еще тогда памятный подвиг Николая Витальевича, то при консерватории открыли детский музыкальный интернат и имя Лысенко присвоили ему (правильная колониальная субординация, Александр II одобрил бы: "маленький" Лысенко – при "великом" Чайковском.

Кто не верит – смотрите текст на мемориальной доске дома Лысенко на Рейтарской, ту доску я лично "дерусифицировала" бы самой первой!