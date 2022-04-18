Никаких гостей не будет, – Фейгин предположил, решится ли Путин принять участие в параде

Владимир Путин ежегодно приглашает на парад 9 мая лидеров дружественных России стран. В то же время в этом году из-за войны в Украине никаких гостей, скорее всего, не будет. Да и сам Путин неизвестно, появится ли лично.

Так считает российский правозащитник Марк Фейгин. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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На парад в Россию никто не поедет

Фейгин говорит, что, скорее всего, никаких гостей не будет. "Ну Пушилин или Пасечник (лидеры самопровозглашенных республик на Донбассе – 24 канал) будут, но это "пустое место", – подчеркнул он.

По его мнению, никто не поедет на парад в Россию из-за страха навлечь на себя какую-то критику или даже санкции.

Никого не будет из стран, которые раньше входили в СССР, ни Казахстана, ни кого-то еще. По Беларуси пока непонятно, но Лукашенко может отказаться из-за того, что у него свой парад на 9 мая,

– сказал российский правозащитник.

По его словам, пресс-секретарь Путина Песков заявлял, что пока нет никакой информации относительно парада и о том, какие гости прибудут на парад 9 мая.

Сам Путин тоже может не прийти лично

Марк Фейгин говорит, что до сих пор открыт вопрос о том, сколько будет на параде находиться сам президент РФ.

Если он вообще не придет и будет с экрана вещать, то это больше будет напоминать фильм "шоу Трумана". Говорят, что Путин не особо показывает желание появляться на публичных мероприятиях, боится, что его убьют. Поэтому пока это открытый вопрос,

– заявил он.

Российский правозащитник думает, что Путин таки придет, но будет осторожен. "Если вы видели, он на таких мероприятиях стоит за пуленепробиваемой стеклянной колбой. Это я могу предположить. А потом он уедет, он точно не останется на параде дольше", – добавил Фейгин.

Тема победы над Украиной не будет звучать на параде, – Фейгин

К слову, в парламенте Литвы предлагают сделать 9 мая не только Днем Европы. Депутаты хотят, чтобы в этот день чтили память жертв геноцида в Украине.

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