Никаких ошибок Путин не признал, болезнь прогрессирует

Прочитала на одном из ТГ-каналов, что Путин провел онлайн-совещание с представителями военного и силового блоков.

Поводом стал якобы доклад президенту от экспертов при Совбезе РФ. А если точнее, то один из пунктов этого доклада – о том, что Россия может временно потерять контроль над некоторыми районами Брянской, Курской и Белгородской областей. А в случае с Белгородской областью речь идет и о возможной потере контроля над административным центром.

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Все идет "по плану"

Дальше авторы доклада рекомендуют ввести в этих областях, а также в Воронежской и Ростовской областях военное положение и мобилизацию. Участники совещания, конечно же, посчитали, что выводы экспертов поспешны, не имеют оснований, а "спецоперация" идет "по плану".

Потом круг участников совещания сузился – Путин остался в компании секретаря Совбеза Патрушева, директора ФСБ Бортникова, директора СВР (Служба внешней разведки – 24 канал) Нарышкина и еще двух людей.

Важно Скромный запрос Украины относительно оружия вскрыл большую проблему Запада

Путин якобы считает, что начинать нужно было со стран Балтии / Фото Getty Images

Путин, типа, признал ошибку, по поводу того, что первой целью захвата выбрал Украину. И дальше заявил, что если бы "спецоперация" была проведена в отношении стран Балтии, то результат был бы "практически гарантирован".

И вот это вот заявление по поводу стран Балтии (если это правда, конечно же) говорит о том, что никаких ошибок никто не признал, и болезнь прогрессирует.

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