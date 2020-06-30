Украинцы выезжают на работу в Польшу. Но некоторым из них следует отбыть обязательную обсервацию. Условия пребывания там не самые лучшие.

Условия пересечения границы и пребывания украинцев в Польше после общения с одной из работниц опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews.

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По ее словам, на границе с Польшей им сделали только температурный скрининг. При этом комната, где люди ожидали проверку своих автобусов, была переполнена. Поэтому возможности соблюдать необходимую социальную дистанцию не было.

В самой Польше их отправили на обязательную обсервацию. Однако никаких ПЦР-тестов по приезде не делали. При этом за нарушение обсервации на них может ожидать штраф в размере 5 тысяч злотых (33,8 тысячи гривен). Полиция уже приезжала проверять их.

Условия проживания украинцев на обсервации в Польше / фото PavlovskyNews

Стоит отметить, что сезонные работники из Украины, работающие на сельскохозяйственных работах в Польше, могут работать без 14-дневной обсервации.

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Что касается условий проживания на обсервации, то они не самые лучшие. При этом питаться приходится за свой счет.